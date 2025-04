Pendler bangen: Wieder Chaos auf der Weststrecke ab Mitte Mai?

Das Hochwasser von vergangenen September zieht auch weiterhin Folgen nach sich. Auf der neuen Weststrecke etwa, die damals stark beschädigt wurde, kommt es in Kürze zu neuerlichen Sperren.

Von 12. Mai bis 5. Juni wird der Abschnitt zwischen Wien und St. Pölten sowie der Lainzer Tunnel in Wien gesperrt. 25 Tage lang werden Reparaturarbeiten durchgeführt sowie Provisorien rückgebaut, wie die ÖBB bekanntgaben.

Im genannten Zeitraum werde es deshalb zu Einschränkungen im Fern- und Nahverkehr kommen. Der Verkehr werde - wie bereits im Herbst - über die alte Weststrecke durch den Wienerwald umgeleitet (siehe Grafik unten).

Der Fernverkehr

Für Fahrgäste im Fernverkehr bleibt die Anzahl an Zugverbindungen annähernd gleich, berichten die ÖBB. Die Reisezeit zwischen Wien und St. Pölten verlängert sich allerdings in beide Richtungen um rund 30 Minuten. Dadurch verändern sich die Abfahrts- bzw. Ankunftszeiten in Wien. Der Halt im Bahnhof Tullnerfeld entfällt.