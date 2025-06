Das Wochenende bringt in Wien Badewetter mit bis zu 32 Grad

In Zeiten so vieler erschütternder Meldungen sind gute Nachrichten umso wichtiger. Und die gibt es zumindest beim Wetter: Das Wochenende in Wien wird so richtig sommerlich. Für Sonntag sind sogar bis zu 32 Grad prognostiziert. Doch noch droht im Osten keine Hitzewelle: Zwischendurch gibt es immer wieder Abkühlung.

Was das Wetter betrifft, ist Österreich derzeit zweigeteilt: Im Westen sind die Temperaturen hoch, im Osten niedriger. „So sieht es übrigens in ganz Europa aus: In Westeuropa, etwa in Spanien oder Frankreich, ist es heiß – in Osteuropa kühl. Österreich liegt genau im Übergangsbereich“, sagt Nikolas Zimmermann, Meteorologe beim Wetterdienst Ubimet.

Höchstwerte wurden in Tirol gemessen

Entsprechend fielen auch die ersten Temperaturrekorde heuer im Westen: 32,9 Grad waren es etwa am Donnerstag in Landeck sowie 32,5 Grad in Imst in Tirol. Auf Platz drei folgt St. Andrä im Lavanttal in Kärnten mit 32,4 Grad, gemessen am 6. Juni. In Tirol gab es auch den ersten Hitzetag des Jahres: Bereits am 2. Mai hatte es in Innsbruck 30 Grad.

Anders im Osten: In Wien werden erst für Sonntag derartige Höchstwerte prognostiziert – ein idealer Badetag also.