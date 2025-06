Großveranstaltungen sorgen am Wochenende für Stau

Allen voran die Pride-Parade in Wien . Laut ÖAMTC müssen Verkehrsteilnehmer am morgigen Samstag mit stundenlanger Ringsperre rechnen, auch der Franz-Josefs-Kai wird zeitweise nicht befahrbar sein, heißt es.

Pfingsten ist vorbei, die Staumeldungen aber noch nicht. Auch am kommenden Wochenende kann es in fast ganz Österreich zu Verzögerungen und Wartezeiten kommen. Der Grund dafür sind dieses Mal vor allem Großveranstaltungen.

Sportlich geht es am Sonntag in Klagenfurt zu. Dort findet der Ironman Austria statt. Zwischen 5.30 und 19 Uhr kann es deshalb zu umfangreichen Verkehrsbehinderungen kommen. Gesperrt sind unter anderem die B83 (Kärntner Straße), die B91 (Loiblpass Straße) und die L96 (Wörthersee Süduferstraße).

Stau auch im Westen

Auch im Westen Österreichs, der per se schon stauanfällig ist, finden dieses Wochenende gleich mehrere Events statt. Am Samstag wird in Innsbruck etwa das Holi Summer Festival in der Music Hall gefeiert. Die Zufahrt über die B174 kann dabei zeitweise stark ausgelastet sein.

Am Sonntag findet dann der 5-Seen-Radmarathon statt. Ganze 2.500 Teilnehmer radeln dabei im Salzkammergut um die Wette. Für Autos ist die Strecke zwar nicht gesperrt, zu Verzögerung könnte es trotzdem kommen.