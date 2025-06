Wegen Amoklaufs in Graz: Vienna Pride ändert ihr Programm

Am 12. Juni startet in Wien das Pride Village vor dem Rathaus. Wo sonst lautstark Vielfalt und Leben gefeiert werden, wird es an Tag eins des Pride Village aber ganz still sein. "Das Pride Village war und ist ein Ort des Miteinanders, der Sichtbarkeit, der Solidarität und des Austauschs. Gerade in Zeiten wie diesen möchten wir diesen Raum nutzen, um gemeinsam innezuhalten, zu gedenken - und uns gegenseitig Halt zu geben", heißt es in einem Statement der Veranstalter, das auf Instagram veröffentlicht wurde.