Absagen in Grazer Oper und Schauspielhaus

Die Oper Graz und das Schauspielhaus setzten ihren Betrieb angesichts der Ereignisse bis auf Weiteres, "mindestens bis einschließlich Donnerstag", aus. Davon betroffen sind unter anderem die Ballett-Premiere von "Karneval der Tiere" und die geplante letzte Aufführung der Puccini-Rarität "Le Villi". Der Musikverein sagte das für Mittwoch geplante Abonnementkonzert des Opernstudios der Wiener Staatsoper ab.

Ebenso unmittelbar abgesagt wurden zahlreiche Feste und andere kleinere Unterhaltungsevents auf der Kunstuniversität, auf dem Hauptplatz, im Volksgarten und auf dem Lendplatz. Auch die traditionelle "Best of the 80's"-Partynacht in der Postgarage findet nicht statt. Einige andere Konzertveranstalter warten noch ab. So ist etwa das für Donnerstag geplante Open-Air der Austropop-Band "Aut of Orda" auf der Kasemattenbühne in Schwebe. Abgesagt wurde beispielsweise auch die Verleihung des "Bio-Awards" der steirischen Biobauern.