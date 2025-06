Amoklauf in Graz: Wie jetzt große Kulturevents reagieren

"Die Musik spielt dort, wo die Worte versagen. Aus unserer tiefsten Bestürzung heraus werden wir dem Sommernachtskonzert das 'Air' von Johann Sebastian Bach voranstellen. Wir bitten danach um eine Schweigeminute für die Opfer des Attentats von Graz und sind in Gedanken bei den Hinterbliebenen und Freunden", so der Vorstand der Wiener Philharmoniker, Daniel Froschauer. Der ursprünglich als Eröffnungsstück angesetzte Cancan aus Jacques Offenbachs "Orpheé aux enfers" wird ob des humorvollen Charakters indes gestrichen. Das traditionelle Großkonzert unter freiem Himmel ist für den Freitagabend angesetzt.

Mit Schweigeminuten werden in den kommenden drei Tagen der Staatstrauer diverse große Kultur-Veranstaltungen außerhalb der Steiermark , wo der Kulturbetrieb heruntergefahren wird, über die diversen Bühnen gehen. Das zeigte sich bei einem APA-Rundruf unter Veranstaltern. Das Programm des Sommernachtskonzertes in Schönbrunn am Freitag wird den Umständen entsprechend leicht adaptiert. Beim Nova Rock-Festival in Nickelsdorf gibt es ein Innehalten vor dem Auftritt der US-Band Korn.

Die Bundestheater planen während der Periode der Staatstrauer Schweigeminuten vor jeder Vorstellung, wie es gegenüber der APA hieß. In den Pannonia Fields im burgenländischen Nickelsdorf wird am Mittwoch der lautstarke Auftakt erfolgen. Vor dem Headliner des ersten Tages, Korn, wird es ebenso eine Minute der Ruhe geben, hieß es.

Programmänderungen im ORF

Heute, am Dienstag, dem 10. Juni, entfällt in ORF 1 „Gags Gags Gags – Highlights aus Willkommen Österreich“ (22.00 Uhr; stattdessen: „Soko Donau – Der Geist in der Maschine“) und „Sargnagel“ (stattdessen: „Echo Park“, 22.55 Uhr)

ORF 2 berichtet seit dem Vormittag aktuell, bis 16.00 Uhr entfielen alle Sendungen am Nachmittag, um 17.00 Uhr steht eine weitere verlängerte „ZIB“ auf dem Programm, danach „ZIB Spezial“ (20.15 Uhr), „Report“ (21.05 Uhr), „ZIB 2“ (22.00 Uhr) und „ZIB Talk“ (22.30 Uhr) zum Thema: "Wie sicher sind unsere Schulen?“ -"Was muss getan werden, um unsere Schulen besser zu schützen und solche Taten künftig zu verhindern? Wie spricht man mit Kindern und Jugendlichen über derart traumatische Situationen?" Darüber spricht Simone Stribl u. a. mit Sonja Kuba, Leiterin Österreichisches Jugendrotkreuz, „Rat auf Draht“, Mira Langhammer, Bundesschulsprecherin, Christine Piriwe, Sozialpädagogin „Rat auf Draht“, und Franz Ruf, Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit.

„Universum: Das Alpenrheintal – Wo sich die Natur neu erfindet“ (geplant für 20.15 Uhr) entfällt. „kreuz und quer“ zeigt um 23.10 Uhr „Wie ein Pfarrer die Gentechnik erfand“ (es entfällt „Glauben im Untergrund – Geheime Kirche im Kommunismus“).

Schweigeminute um 10 Uhr

Morgen, am Mittwoch, dem 11. Juni, ist in ORF 1, ORF 2, ORF III und ORF SPORT + um 10.00 Uhr eine Trauerminute („Österreich trauert - In Gedenken an die Opfer des Amoklaufs in Graz“) eingeplant. Die ORF-Radios unterbrechen das Programm ebenfalls um 10.00 Uhr und senden einen Moment der Stille für die Opfer des Amoklaufs von Graz und ihre Angehörigen. Zuvor wird die „ZIB“ um 9.00 Uhr in ORF 2 verlängert („Fit mit den Stars“ wird in ORF SPORT + gezeigt).

Am Donnerstag, dem 12. Juni, entfällt in ORF 1 der Film „Killer’s Bodyguard 2“ (20.15 Uhr; stattdessen „Die Fabelmans“). ORF 2 zeigt um 23.05 Uhr eine aktuelle Ausgabe von „Stöckl“ (die derzeit eingeplante Sendung entfällt).

Die Sendung „Seitenblicke“ entfällt heute (10. Juni) und morgen (11. Juni).

Ö3-Kummernummer Spezial

Das ORF-Radio Ö3 startete sein "Kummernummer"-Angebot früher als üblich. Die Ö3-Kummernummer ist laut ORF-Angaben unter 116 123 "aus allen Netzen kostenlos erreichbar". Das täglich seit rund 40 Jahren zwischen 16.00 und 24.00 Uhr angebotene Service wurde heute bereits zwei Stunden früher als üblich gestartet.

INFO: Der ORF verweist auf diverse Stellen, die im Umgang mit persönlichen Krisensituationen unbürokratisch und kostenfrei Hilfe anbieten. Eine Übersicht findet sich unter: https://oe3.ORF.at/stories/3048317)