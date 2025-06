Mutter des Kindes angezeigt

Wie die APA berichtet, sei die Mutter mit ihrem Sohn spazieren gewesen, als sie ihn plötzlich nicht mehr finden konnte. Erst gegen 21 Uhr, so heißt in einer Presseaussendung der Polizei, begaben sich die Eltern des Buben in eine Polizeiinspektion in Wien-Brigittenau, wo sie ihren Sohn als vermisst melden wollten.

Zuerst meinten die Eltern, wie LPD-Sprecherin Anna Gutt der APA erzählt, dass der Sohn erst seit zwei Stunden abgängig gewesen sei. Die Beamten haben den Eltern dann mitgeteilt, dass der Sohn bereits zu Mittag gefunden wurde. Daraufhin sollen die Eltern gemeint haben, dass sie nach ihrem Kind gesucht hätten und aufgewühlt gewesen seien.

Die 42-jährige Mutter des Vierjährigen wurde aber dort "wegen des Verdachts der Vernachlässigung Unmündiger angezeigt". Die Kinder- und Jugendhilfe (MA 11) der Stadt Wien wurde über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.