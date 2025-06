Wasserpolizei rettete Mann aus der Wiener Donau

Die Wiener Wasserpolizei hat in der Nacht auf Montag in der Leopoldstadt einen Mann aus der Donau gerettet. Passanten alarmierten die Einsatzkräfte, dass im Strom eine Person treiben würde. Beamte rasten mit dem Polizeiboot zu dem 27-Jährigen, der in Rückenlage in der Mitte des Stroms trieb. Mit Hilfe eines Rettungsrings und eines Bootshakens wurde der Mann an Bord geholt. Unterkühlt brachte ihn die Berufsrettung ins Krankenhaus.