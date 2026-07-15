Das Sterbehaus von Schubert bleibt weiterhin geschlossen

Das Geburtshaus von Franz Schubert wird bis zu dessen 200. Todestag im Jahr 2028 aufwändig saniert. Geschlossen wurde aus Spargründen heuer schon Schuberts Sterbewohnung in der Kettenbrückengasse 6, ebenso wie das Haydnhaus, die Johann-Strauss-Wohnung oder der Neidhard Festsaal.

Aus Spargründen wurden auch die Öffnungszeiten diverser Museen in Wien reduziert – so ist das Pratermuseum nur noch Freitag bis Sonntag geöffnet, ebenso die Hermesvilla und das Uhrenmuseum. Darüber hinaus wurde zum Teil auch die Saison verkürzt. In der Hermesvilla etwa läuft diese nur noch vom 2. Mai bis 30. September – bisher ist die Saison von Mitte März bis 31. Oktober gelaufen.