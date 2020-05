Das erwartet Sie am Nationalfeiertag

Das Event am Nationalfeiertag ist wie in jedem Jahr die große Informations- und Leistungsschau des Österreichischen Bundesheeres auf dem Heldenplatz. Zahlreiche Panzer stehen zum Probesitzen bereit, im bereits gelandeten Helikopter S-70 " Black Hawk" können Besucher Platz nehmen. Auch ein Eurofighter kann aus nächster Nähe bestaunt werden. Kleine Gäste werden von den treuherzigen Heeres-Haflingern und dem um 13 Uhr statt findenden Showexerzieren der Garde begeistert sein. Gegen 17.30 Uhr endet die Schau mit einem Zapfenstreich der Militärmusik.



Nur einige Schritte entfernt, am Rathausplatz, findet das Wiener Sicherheitsfest statt. Modernste Einsatzfahrzeuge, Vorführungen der WEGA und der Rettungshunde sowie jede Menge Sicherheitstipps warten auf die Besucher vor Ort. Für musikalische Unterhaltung sorgen die Stars der Vereinigten Bühnen Wien mit Ausschnitten aus "Sister Act" und "Ich war noch niemals in New York".

Auch die Politik öffnet ihre Tore der Wählerschaft und gibt Einblicke in das Wirken der Bundesregierung. Neben Parlament, Bundeskanzleramt (1., Ballhausplatz 2) und Präsidentschaftskanzlei in der Hofburg steht auch das Außenministerium (1., Minoritenplatz 8) unter dem Motto "Weltweit für Sie da" Besuchern bis 16 Uhr offen.



Traditionell locken auch viele Wiener Kulturstätten bei freiem Eintritt in ihre Sammlungen. Das Wiener MAK (1., Stubenring 5) bittet nicht nur in das Haupthaus am Stubenring, sondern auch in die Expositur Geymüllerschlössel (18., Pötzleinsdorfer Straße 102) , das direkt per Shuttlebus angesteuert wird. Freien Eintritt ermöglicht auch die Österreichische Nationalbibliothek (1., Josefsplatz 1) in den Prunksaal, in das Globen- und Esperantomuseum (1., Palais Mollard, Herrengasse 9) sowie in das Papyrusmuseum in der Neuen Burg, das spannende Einblicke in das Leben römischer Soldaten bietet.