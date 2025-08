Das Ende von Wien verläuft durch seinen Garten

Sein Haus steht in Niederösterreich – dort ist er daher gemeldet. Der Pool und ein großer Baum gehören zu Wien. Ist der Garten dann sein Nebenwohnsitz? Er lacht ein zweites Mal, erzählt dann: „Ich zahle in beiden Bundesländern Grundsteuer .“

„Jetzt gerade stehen wir in Niederösterreich . Ein paar Schritte weiter sind wir in Wien , dort, wo der Baum steht“, sagt Johannes Barbor mit einem Lächeln. Die Landesgrenze zwischen Niederösterreich und Wien verläuft direkt durch den Garten des 68-Jährigen.

Das geteilte Dorf

Wer den Bus aus Oberlaa in Richtung Süden nimmt, fährt durch eine Landschaft an Feldern. Nach fünf Minuten tauchen Häuser am Horizont auf, Leopoldsdorf.

Doch kurz vor dem ersten Halt im Wohngebiet ist ein Ortsschild zu sehen – mit folgender Aufschrift: „Wien“, darunter kleiner „Stierofen“. Hat der Bus nicht gerade Wien hinter sich gelassen? Bereits 50 Meter nach der Wiener Ortstafel beginnt erneut das Ende von Wien. Nun sind wir in Leopoldsdorf.

Wer noch nicht verwirrt ist, ist es spätestens jetzt: Ein kleiner Teil des Dorfes gehört noch zu Wien.