Zu Besuch in „Untermüllberg“: Aufregung am Ende von Wien

Von Uwe MauchHeute fahren wir auf der Wagramer Straße hinaus – an ein weiteres Ende von Wien. Nur wenige Meter vor der Landesgrenze bietet die Stadt noch eine letzte Überraschung für Ortsfremde: „Leopoldauer Alm“ heißt das Wirtshaus am linken Straßenrand.

Dass es nicht einmal 180 Meter über dem Meeresspiegel steht, mit klassischer Almwirtschaft somit wenig am Hut hat, ist eine von mehreren Schmankerln, die einem in diesem urbanen Outback ins Auge springen.

So weit hergeholt ist die „Leopoldauer Alm“ aber gar nicht, liegt sie doch am Fuße des Wiener „Müllgebirges“, das sich nur wenige Meter weiter stadtauswärts in die Höhe schraubt.