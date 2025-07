Wo Wien-Döbling ganz am Ende in Klosterneuburg übergeht

Die Sommer-Serie : Die Peripherie Wiens wird auch „Saum der Stadt“ genannt. Der folgt der insgesamt 136,5 Kilometer langen Grenzlinie zwischen Wien und Niederösterreich. Folgen Sie bitte unseren „Saum“-Berichten in diesem Sommer. Heute Teil 3. Er führt uns von Döbling in Richtung Klosterneuburg.

Ihre Gäste sind heute zum größeren Teil Benützer des Donau-Radwegs , zumindest an sonnigeren Tagen. Das war zu Zeiten, als ihre Mutter das rustikal aufgezimmerte Ausflugslokal geführt hat, noch anders: „Zu ihr kamen noch mehr Gäste, die in der Donau gebadet haben.“

Seit 45 Jahren Wirtin in der „Bierhütte“: Gerda Walchshofer.

Ihre Mutter stand vor ihr dreißig Jahre lang hinter der Budel , und Frau Walchshofer hat „das alles“ schon als Kind sehr gemocht. Sie wird wohl am Stadtrand ein Loch hinterlassen, wenn sie eines Tages ihre Restauration an jemanden anderen abtritt.

Ruhiges Wasser, aber nicht immer: Hier "tritt" die Donau in die Stadt ein.

Die Wirtin der „Bierhütte“ erzählt, dass sie drüben in Niederösterreich wohnt. Auf die Frage, ob es sich denn im blau-gelben Bundesland besser oder schlechter lebt als in Wien, antwortet sie abgeklärt: „Deine Steuern zahlen musst du da wie dort.“

Neben der „Bierhütte“ führt ein schmaler Weg an Gartenhäusern vorbei, in denen weder die Hautevolee des 19. Bezirks noch der Adel Klosterneuburgs zu Hause ist. Auf einem Schild wird dessen ungeachtet mit Gott und einem bissigen Hund gedroht. Es richtet sich an alle, die den wenig brillanten Plan eines Einbruchs ins Auge fassen.

Der Weg führt hinauf zum Damm, der die Menschen vor dem großen Fluss schützen soll. Ruhig rinnt die Donau an dieser Stelle in das Wiener Stadtgebiet. Kein Vergleich zu den Tagen, an denen sie mit ihrem Hochwasser mehr als nur Sachschaden anrichtet.