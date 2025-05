Das dunkle Kapitel der Frauenheilkunde wird endlich aufgearbeitet

Der 13. März 1938, der Tag des Anschlusses Österreichs an das Deutsche Reich, markierte auch für die Wiener Medizin eine moralische Zäsur. „Ein Tag, von dem sich die Medizinische Fakultät bis heute nicht erholt hat“, so Markus Müller, Rektor der MedUni Wien, in seinen einleitenden Worten. Anlass ist das Symposium zum Thema „Die Frauenheilkunde in Wien während des Nationalsozialismus“.

Denn kaum eine andere Disziplin ist so stark mit bioethischen Fragen konfrontiert wie die Frauenheilkunde. Ihr kam daher in der NS-Zeit eine besondere ideologische Bedeutung zu.

Die unmittelbaren Folgen: Vertreibung jüdischer Ärztinnen und Ärzte, Zwangssterilisationen, Zwangsabtreibungen, Röntgenkastrationen und Tötungsprogramme an Kranken und Behinderten. In manchen Kliniken, so heißt es in einem Vortrag, machte die Zahl der Zwangssterilisationen ein Viertel aller chirurgischen Eingriffe aus.