Darmkrebs-Tests für daheim kommen in Wien fix 2026

Jetzt ist es fix: Die Wiener Zielsteuerungskommission (WZK) hat beschlossen, ein populationsbezogenes Darmkrebs-Screening umzusetzen. Was sperrig klingt, soll den Zugang zur Früherkennung wesentlich erleichtern, um „damit langfristig Erkrankungen früher zu erkennen und Behandlungserfolge zu erhöhen“, wie es bei der Stadt Wien heißt. Konkret sollen Stuhltests für Zuhause zur Verfügung gestellt werden, die anschließend in ein Labor geschickt werden. Wie das Früherkennungs-Projekt funktionieren soll und wer den Zuschlag erhalten hat:

Die Tests sollen, vermutlich noch im ersten Quartal 2026, an Personen mit Wohnsitz in Wien verschickt werden, die zwischen 45 und 75 Jahre alt sind und seit zwei Jahren keine Koloskopie durchführen ließen, erklärt man auf KURIER-Anfrage im Büro von Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ). Wenn bei der Untersuchung der Stuhlprobe Auffälligkeiten festgestellt werden, wird man kontaktiert und bekommt einen Koloskopie-Termin innerhalb von 14 Tagen garantiert – natürlich auf freiwilliger Basis.

Fakten Vorsorge

Seit Oktober 2025 werden Darmspiegelungen in Österreich bereits ab 45 Jahren von der Krankenkasse übernommen – diese Leistung wird aber nur von 18 Prozent der Österreicherinnen und Österreicher in Anspruch genommen. 2.000 Tote

In Österreich erkranken jedes Jahr rund 4.500 Menschen an Darmkrebs, die Zahl der Todesopfer liegt bei rund 2.000. Blut im Stuhl

Der Test für daheim ist ein „FIT Test“, wo der Stuhl auf Blut untersucht wird.

Vergabeverfahren In den vergangenen Monaten ist das Vergabeverfahren gelaufen. Dabei waren zwei sogenannte Lose ausgeschrieben, die beide die BDO Consulting GmbH für sich entschieden hat. Los 1 beinhaltet das zur Verfügung stellen der Tests, die Probenuntersuchung und die Terminkoordination für eventuell notwendige Folgeuntersuchungen, die über die Terminfindungsplattform der Wiener Ärztekammer laufen. Sollte für den Zeitraum der besagten garantierten 14 Tage kein freier Termin gefunden werden, tritt Los 2 in Kraft. Dann organisiert BDO die Koloskopie über einen Subunternehmer.