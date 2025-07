Darmkrebs: Alter für kostenfreie Vorsorge wird auf 45 Jahre gesenkt

Nutzen von früherer Vorsorge belegt

Mit der Altersabsenkung orientiert sich Österreich auch an internationalen Empfehlungen, der medizinische Nutzen der Maßnahme ist wissenschaftlich gut belegt, hieß es am Mittwoch in der Aussendung. Je früher potenzielle Veränderungen im Darm erkannt und entfernt werden, desto höher seien die Heilungschancen, oder es könne sogar verhindert werden, dass Krebs überhaupt entsteht. Die Sozialversicherung investiere hier deshalb rund fünf Millionen Euro in die Präventivmedizin.