Bewegung steigert Dickdarmkrebs-Überlebensraten

Körperliche Betätigung mit regelmäßigen Fitness-Aktivitäten verringert die Rückfallsrate bei Dickdarmkarzinom-Patienten. Das hat eine wissenschaftliche Untersuchung an 55 Behandlungszentren unter Leitung des kanadischen Sportmediziners Kerry Courneya gezeigt. Sie ist vor kurzem im "New England Journal of Medicine" erschienen.