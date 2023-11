Dämmerungseinbruch: 26-Jährige hält Verdächtigen an

Ein 41-jähriger Mann soll am Dienstag gegen 15 Uhr in die Wohnung einer 26-jährigen Frau in Wien-Meidling eingebrochen sein. Während des Einbruchs kam die Frau nach Hause und der Tatverdächtige ergriff die Flucht. Sie konnte mit Hilfe von Passanten den 41-Jährigen anhalten und rief die Polizei. Der 41-Jährige wurde von den alarmierten Beamten vorläufig festgenommen. Bei der Personendurchsuchung konnte Diebesgut sowie mutmaßliches Einbruchswerkzeug gefunden und sichergestellt werden.