Dachs verirrte sich in Wien auf die Hietzinger Hauptstraße

Ein kleiner Dachs sorgte am Mittwoch kurzzeitig für Verkehrschaos im 13. Bezirk. Das Tier hatte sich unter einem Auto versteckt, wo es von einer Passantin entdeckt und fälschlicherweise für einen Waschbär gehalten wurde. Als die herbeigerufenen Beamten eintrafen, ergriff der Dachs die Flucht.

Flucht in Postfiliale

Zwei Polizisten mussten daraufhin den Verkehr auf der Hietzinger Hauptstraße anhalten, "um einen innerstädtischen Wildunfall zu vermeiden", gaben Beamte der Polizeiinspektion Am Platz bekannt.

Das Tier flüchtete daraufhin weiter in eine Postfiliale in der Nähe, wo er schlussendlich auch "gestellt wurde". Bis zum Eintreffen der Wiener Wildtierrettung wurde das Tier von den Beamten bewacht. Nach einer tierärztlichen Behandlung (Wildtierservice) konnte der kleine Kerl wieder in die Wildnis entlassen werden.