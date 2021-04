Dachbrand bei Radatz in Liesing

Ein dichte Rauchsäule war in Liesing am späten Donnerstagnachmittag zu sehen. In einer Filiale der Fleischerei Radatz in der Erlaaer Straße 187 ist ein Brand ausgebrochen. Ein Sprecher der Wiener Berugsfeuerwehr berichtete, dass es sich um einen Dachbrand in dem Firmengebäude handle, aufgrund der Dimension hat die Berufsfeuerwehr Alarmstufe 2 ausgerufen. Man ist seit 17.15 Uhr im Einsatz, insgesamt rückte die Feuerwehr mit 15 Fahrzeugen und 67 Einsatzkräften an, man ist bestrebt, ein Übergreifen der Flammen zu verhindern. Über Verletzte ist nichts bekannt. Die Brandbekämpfung läuft aktuell noch, Brandursache ist noch keine bekannt.