Dach von Reihenhausanlage in Wien-Floridsdorf brannte

Das Dach einer Reihenhausanlage in Wien-Floridsdorf ist am späten Karsamstagnachmittag in Flammen geraten. Laut Jürgen Figerl, Sprecher der Berufsfeuerwehr Wien, brach der Brand gegen 17.15 Uhr in der Matthias-Wagner-Gasse im Floridsdorfer Bezirksteil Stammersdorf aus.

Die Einsatzkräfte lösten Alarmstufe 2 aus und rückten mit 82 Leuten und 19 Wägen an. Mehr als vier Stunden dauerte es, bis der Einsatz beendet wurde.