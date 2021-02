Corona-Krise: Wiener Kultlokal "Nachtasyl" schließt für immer

Die Corona-Krise hat ein weiteres Opfer gefordert: Der Besitzer des "Nachtasyl", Dan Lestrade, gab via Facebook bekannt, dass er das Wiener Kultlokal "für immer" zusperren muss. "Da ich das Lokal erst 2020 übernommen habe, habe ich leider absolut keinen Anspruch auf einen Fixkostenzuschuss oder andere Unterstützungen. Ich musste die letzten Monate also großteils aus eigener Tasche finanzieren. Jetzt ist der Punkt erreicht, an dem die Taschen leer sind", schrieb Lestrade.