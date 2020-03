Coronavirus: Vierter Todesfall in Wien

In Wien gibt es den vierten bestätigten Todesfall in der Folge einer Coronavirus-Infektion. Es handelt sich um eine 94 Jahre alte Frau, die im Kaiser-Franz-Josef-Spital verstorben ist. Das bestätigt der Sprecher des Medizinischen Krisenstabs der Stadt. Die Frau sei in einem generell sehr schlechten Zustand mit zahlreichen Vorerkrankungen gewesen.

Die Verstorbene stammt aus dem Pensionistenwohnheim Hohe Warte, wo zuletzt mehrere Infektionen festgestellt wurden. Neben einer zweiten Bewohnerin, die derzeit ebenfalls im Spital ist, wurden zwei Mitarbeiterinnen positiv getestet. Diese befinden sich in häuslicher Quarantäne.