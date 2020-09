Corona-Testungen: Wien stockt Personal auf

Wien geht in der Bekämpfung der Corona-Pandemie einen eigenen Weg mit besonders vielen Testungen, die man mit besonders vielen offiziell bestätigten Fällen dann quasi auch image-mäßig büßt. Von dieser Strategie will man auch nicht abgehen, um eine noch stärkere Verbreitung zu verhindern. Daher wird weiter Personal aufgestockt.

Wie schwierig sich die Situation darstellt, zeigen die offiziellen Zahlen. In den vergangenen zwei Wochen gab es 2.491 Neuinfektionen. Um deren Umfeld zu ergründen, mussten 19.928 Kontaktpersonen der ersten Kategorie und 2.315 der zweiten Kategorie identifiziert werden.

Um diesen Anfall bewältigen zu können, setzt man auf eine Personal-Aufstockung. Derzeit sind bei der Hotline 1450 immerhin 400 Mitarbeiter beschäftigt, davon 270, die Anrufe entgegen nehmen und 130 medizinisches Personal. Dieses Personal wird, wie Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) am Montagabend in der ZiB2 betonte, weiter aufgestockt. Kommende Woche sollen in einem weiteren Schritt 25 Medizinstudenten als Unterstützung das Team verstärken.