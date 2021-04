Corona: Mehr als 2.000 Todesopfer in Wien

In Wien ist am Samstag die Schwelle von 2.000 Menschen, die an den Folgen einer Coronavirus-Infektion gestorben sind, überschritten worden. Die Behörden meldeten nunmehr 2.001 Todesopfer. Pro 100.000 Einwohner sind in der Bundeshauptstadt somit bereits 104,7 Menschen an oder mit SARS-CoV-2 gestorben. Außerdem wurde ein neuer Höchstwert an Intensivpatienten verzeichnet. 235 Covid-19-Patienten mussten dort in den Wiener Spitälern behandelt werden, neun mehr als am Freitag.