Copa Cagrana: Etappensieg für Stadt Wien

Es kann also noch bis zu zwei Jahre dauern, ehe ein endgültiges Urteil in dieser Causa vorliegt. Weber will die Lokale jedenfalls weiter betreiben.

Die Stadt Wien entwickelt die Region an der Neuen Donau trotz der andauernden gerichtlichen Auseinandersetzung weiter. Um bis zu 2,5 Millionen Euro will man an der Uferpromenade zwei neue Lokale errichten.