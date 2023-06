Comic-Shop in der Krise: Ein Crowdfunding soll „Pictopia“ retten

Seit 2010 verkauft Sebastian Broskwa in seinem Laden „Pictopia“ in der Liechtensteinstraße 64 unabhängige Autorencomics beziehungsweise Graphic Novels – also Comics in Buchformat. In den Jahren zuvor tat er dies bereits von zu Hause aus.

Allerdings scheint er nach zehn Jahren Ladenbetrieb nun in eine finanzielle Notlage gerutscht zu sein. Der Grund ist wie bei vielen anderen Shops derselbe: Krisen und Inflation. „Bislang konnte ich alle Tätigkeiten aus unseren Umsätzen finanzieren, aber die aktuelle wirtschaftliche Situation mit gestiegenen Kosten und Zurückhaltung beim Einkauf hat mich in eine finanzielle Notlage gebracht“, sagt Broskwa.

➤Mehr dazu: US-Star Jonathan Frakes kommt nach Wien