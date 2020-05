Cobenzl: Stadt sucht neuen Betreiber

Es ist damit zu rechnen, dass gegen die Kündigung bei Gericht Einspruch erhoben wird, wie dies auch bei den Kündigungen der Stadt Wien am Magdalenenhof in Floridsdorf und auf der Copa Kagrana geschehen ist. Während der Magdalenenhof jedoch seit dem Frühjahr leer steht – bisher konnte im zuständigen Ressort der Umweltstadträtin Ulli Sima (SP) noch keine weitere Verwendung gefunden werden – liegt man mit dem Betreiber der Copa Kagrana weiter im gerichtlichen Dauer-Clinch. Erst kürzlich ist wieder eine Gerichtsverhandlung vertragt worden.

Die Stadt wird jedenfalls im nächsten Jahr einen neuen Pächter für den Betrieb am Cobenzl suchen. Es ist freilich noch alles offen. Unklar ist auch, wie hoch die vermutlich notwendigen Investitionen in den Standort ausfallen werden. Derzeit sind 10 Strafverfahren gegen den Betreiber am Cobenzl anhängig. Es ist daher auch nicht abschätzbar, wann diese Verfahren beendet sein werden.