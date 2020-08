Citybikes der Wiener Linien soll ab September rollen

Keine Änderungen für Nutzer

Für die Räder-User wird sich zumindest vorerst so gut wie nichts ändern. Die Ausleihgebühr wird ebenso gleich bleiben wie die Ausleihmodalitäten. Allerdings nur für eine gewisse Übergangszeit. Denn geplant ist, das komplette System ab etwa Anfang 2022 schrittweise gänzlich neu zu organisieren, stellte die Wiener-Linien-Sprecherin in Aussicht.

Was ist darunter zu verstehen? Einerseits soll die Flotte modernisiert werden - eventuell auch um E-Bikes und Lastenräder ergänzt werden. Andererseits geht es um einen deutlichen Ausbau der Entlehnstationen. Denn Ludwig hatte angekündigt, eine Citybike-Ausweitung in Stadtrandgebieten vertraglich festschreiben zu wollen. Das kommt den Wiener Linien gelegen. Denn sie wollen das Leihradnetz so modifizieren, dass die Bikes optimal zum Zurücklegen der "letzten Meile" genutzt werden können. Soll heißen: In Stadtrandgebieten, wo das Öffi-Netz nicht mehr allzu engmaschig ist, sollen Nutzer von U-Bahn, Bus oder Straßenbahn von ihrer jeweiligen Station unkompliziert per Rad zu ihrem Endziel kommen und umgekehrt.