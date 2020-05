City-Mord: "Mein Mandant ist unschuldig"

Die 48-jährige Elisabeth W. lag leblos, spärlich bekleidet und an Armen und Beinen gefesselt auf einer Bettcouch in ihrer Wohnung in der Wiener Innenstadt. So fand am 17. September der Ex-Lebensgefährte die Ermordete.



Jetzt ist der Mordverdächtige, Anas Z., an Österreich ausgeliefert worden. Am Mittwoch überstellten die französischen Behörden den 26-Jährigen nach Wien. Nachdem der Verdächtige per internationalem Haftbefehl gesucht worden war, klickten vor acht Tagen im französischen Nizza die Handschellen. Eine erste Einvernahme durch heimische Ermittler fand bereits statt. Das Ergebnis ist dürftig: Der Verdächtigte bekannte sich lediglich nicht schuldig. Dies unterstreicht auch Nikolaus Rast. Der renommierte Anwalt hat die Verteidigung des 26-Jährigen übernommen. So wie dargestellt, kann der Hergang nicht gewesen sein, glaubt Rast. "Mein Mandant ist unschuldig."