City-Mord: "Es fehlt alles für Mordverdacht"

Er zeichnet ein anderes Bild von seinem Mandanten: 2008 als Tourist eingereist, tauchte er nach einem abgelehnten Asylantrag unter, hielt sich mit Gelegenheitsjobs über Wasser. Er lebte als U-Boot, täuschte seine Arbeitgeber mit einem Alias-Namen.



Warum dann die überhastete Reise nach Nizza, kurz nach der Tat? Rast glaubt seinem Mandanten, der sich wegen der Umbrüche in Tunesien Chancen auf ein Visum in Italien ausgerechnet haben will. "Er wohnte bei Verwandten in Nizza nahe der italienischen Grenze, weil ihn das nichts kostete."



Für das Gericht belegte seine rasche Ausreise lediglich die Fluchtgefahr: Bis 14. November wird über die Verlängerung der U-Haft entschieden.