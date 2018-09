Circus Roncalli-Direktor Bernhard Paul zur Kasperl-Rettung

Was war das für ein Stich in die Wiener Kinderseele - Kasperl und Pezi stehen vor dem Aus, sollen in Pension geschickt werden. Seit Tagen kursiert diese Meldung.

Mittlerweile haben sich viele gemeldet um zur Rettung des beliebten Kindertheaters herbei zu eilen. Darunter auch Circus-Roncalli-Direktor Bernhard Paul. Er wollte mit seiner Bewerbung für Aufmerksamkeit sorgen, das Interesse wecken, wie er im KURIER-Interview erzählt.

Was er mit dem Theater vor hätte, wie er Kasperls Stimme retten würde und was André Heller damit zu tun hat, sehen Sie im Video.