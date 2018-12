Chaos in Wiener City: "Ich habe Schüsse und Schreie gehört"

Sie war nur wenige Meter entfernt, als es vor dem Restaurant Figlmüller zu einer folgenschweren Schießerei kam. Monika Dulak arbeitet in der kleinen Trafik, die sich direkt gegenüber des bekannten Restaurants in der Wiener Innenstadt befindet. "Ich habe Schüsse und Schreie gehört", sagt sie einigermaßen gefasst zum KURIER. "Ich habe mich in meiner Trafik eingesperrt und mich versteckt."

Auch die Opfer, die direkt in der Passage vor dem Restaurant lagen, habe sie gesehen. "Es war sehr viel Blut", sagt sie. Und: "Ich habe Angst."