Casinoraub: Polizei lobt 3.000 Euro Belohnung für Hinweise aus

Dazu veröffentlichte die Polizei am Mittwoch auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Lichtbilder des stark maskierten Verdächtigen. Das Geld gibt es für sachdienliche Hinweise zu dem Mann.

Der Täter war am sehr frühen Nachmittag des 7. April in das Casino in der Kärntner Straße gekommen und hatte Angestellte mit einer Pistole bedroht.