Caritas gibt Gratis-Tampons an obdachlose Frauen aus

Die Caritas Wien erweitert ihr Spektrum bei den Gratis-Ausgabestellen: Vor dem Tageszentrum am Hauptbahnhof werden nun Damenhygieneartikel an obdachlose Frauen ausgegeben. Denn Tampons, Binden und Unterwäsche seien für armutsbetroffene Frauen oft nicht leistbar, hieß es anlässlich der Eröffnung der ersten derartigen Ausgabestelle am Mittwoch.

„Auch armutsbetroffene und obdachlose Frauen menstruieren“, sagte Stefanie Fiala vom Tageszentrum am Hauptbahnhof: „Saubere Unterhosen, Binden und Tampons sind für sie ein Luxusgut. In unseren Einrichtungen haben wir viel zu wenige davon.“

Deshalb werden diese Artikel am Standort nun kostenlos angeboten. Weitere Ausgabeorte sind geplant. Die Caritas Wien hatte in der Vorwoche einen entsprechenden Spendenaufruf gestartet. 5.000 Menschen haben sich inzwischen gemeldet. Sie haben 100.000 Tampons, 1.000 Unterhosen, 500 Menstruationstassen und Tausende Binden zur Verfügung gestellt.