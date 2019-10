Cannabis in Socken und Unterhose versteckt – Festnahme

Starker Cannabisgeruch strömte Beamten der Polizeiinspektion Schönbrunner Straße bei einer routinemäßigen Fahrzeugkontrolle am Mittwochabend aus einem Auto entgegen. Bei der Überprüfung der Papiere des 40-jährigen Lenkers aus Serbien stellte sich zudem heraus, dass der Mann in seinem Heimatland polizeilich gesucht wurde.

Da bei der folgenden Erstdurchsuchung des Fahrzeuges in der Bräuhausgasse in Margareten kein Suchtmittel gefunden werden konnte, wurde ein Diensthund angefordert. Dieser fand hinter der Stoßstange zwei gefüllte Sportsocken, die mit einem Magneten am Fahrzeugrahmen, also außerhalb des Autos, anhafteten. In einem der beiden Socken fanden die Polizisten eine größere Menge Marihuana, im anderen eine beträchtliche Menge Heroin.

Der Aufforderung mögliche weiterer Verstecke bekannt zu geben, kam der 40-Jährige schließlich nach. In seiner Unterhose hatte er ein weiteres Päckchen mit Cannabis versteckt. Der Mann wurde festgenommen und angezeigt.