Weiter Warten auf den Campus der Religionen

Der Campus der Religionen in der Seestadt Aspern kann derzeit nicht mit besonders viel aufwarten als mit Symbolik. Das Land liegt brach, zu sehen sind allerdings Fahnen aller acht Religionsgemeinschaften, die dort gemeinsame Sache machen wollen. Weil die Fahne der Israelitischen Kultusgemeinde (IKG) dort zum wiederholten Mal mutwillig zerstört wurde, wurde sie – wie berichtet – von Vertretern aller Religionen im Beisein von Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) am Sonntag neu gehisst. Die Fahnen sind also wieder vollzählig. Auf den Campus – die Idee ist ein gemeinsamer Platz für Kirchen und Bethäuser, der die Gleichrangigkeit der Religionsgemeinschaften hervorheben soll – muss man hingegen noch länger warten.

Im Herbst soll es weitere Gespräche geben, heißt es aus dem Bürgermeisterbüro zum KURIER. Neues Konzept Wie das Projekt künftig aussehen wird, ist noch nicht zu erfahren. Klar ist aber, dass eine Neukonzeptionierung notwendig ist, da einige Stolpersteine aufgetaucht sind. Zunächst schien alles auf Schiene zu sein: Im Juni 2015 wurde das Baufeld gesegnet, 2020 wurde ein Architekturwettbewerb gestartet, bei dem es 44 internationale Einreichungen gab. Den Zuschlag erhielt das Wiener Architekturbüro Burtscher-Durig ZT GmbH.

Fakten Campus

In der Seestadt Aspern soll mit dem Campus der Religionen ein Ort für interreligiöse Begegnung entstehen. Infos zum Projekt gibt es unter www.campus-der-religionen.at. Acht Religionen

Teil des Campus sollen die katholische, evangelische, orthodoxe und altkatholische Kirche sowie die Islamische Glaubensgemeinschaft, die Israelitische Kultusgemeinde, die Buddhistische Religionsgemeinschaft sowie die Gemeinde der Sikhs werden.

Ursprünglich war gemeinsam mit der Kirchlich Pädagogischen Hochschule (KPH) ein 10.000 m² großer Gebäudekomplex vorgesehen, bei dem auch die unterschiedlichen religiösen Bauten unter einem Dach vereint sein sollten. Mittlerweile ist aber die KPH abgesprungen, weil sie doch nicht in die Seestadt ziehen will. Coronapandemie und Inflation haben den Bau des Campus der Religionen weiter gebremst. „Es gibt keine konzeptionellen Neuigkeiten“, sagt Harald Gnilsen, Vorsitzender des Vereins Campus der Religionen, der 2010 die Idee mit dem damaligen Planungsstadtrat Rudolf Schicker geboren hat.