Israel-Fahne vom Stadttempel gerissen: Verurteilt, aber keine Strafe

Weil sie am 21. Oktober 2023 die Israel-Fahne vom Stadttempel in der Wiener Innenstadt gerissen hatte, ist am Mittwoch am Landesgericht eine 18-Jährige der Sachbeschädigung schuldig gesprochen worden.

Von einer Zusatzstrafe wurde auf mehrere Vorstrafen Bedacht nehmend abgesehen. Nicht nachgewiesen werden konnte ihr der Tatbestand der Verhetzung, da sich der Vorwurf, sie hätte dabei "Scheiß Israel“ gerufen, nicht erhärtete. Das Urteil ist nicht rechtskräftig. Alkoholisiert Die zum Tatzeitpunkt 17-Jährige Österreicherin war damals mit Freundinnen in der Innenstadt unterwegs gewesen. In einem Lokal im so genannten Bermuda-Dreieck lernten sie mehrere Burschen kennen, mit denen sie dann durch die Seitenstettengasse heimwärts gingen. Einer von ihnen habe dann vor dem Stadttempel die Fahne herunterreißen wollen, sei aber gescheitert. Da habe man sie hochgehoben. Sie sei "stark angesoffen“ gewesen und habe damals auch ein Drogenproblem gehabt.Dabei sei ein Schaden von 1.000 entstanden. Den Vorfall gab die Angeklagte auch zu.

In Abrede stellte sie hingegen den Vorwurf, sie hätte bei der Tat, „Scheiß Israel! Scheiß Juden!“ gebrüllt und damit die Menschenwürde von Israelis und Juden verletzt. Die Fahne war im Gedenken an die Opfer der Terrorattacke der radikalislamischen Hamas am 7. Oktober 2023 am Stadttempel angebracht worden. Den Vorfall in der Wiener Innenstadt beobachteten damals mehrere Passanten und Passantinnen. Zeugin nicht gefunden Die inkriminierten Rufe hörte allerdings nur eine. Diese filmte die damals Jugendliche auch beim Herunterreißen der Fahne und übergab das Video der Polizei. „Das ist auf dem Video nicht zu hören“, sagte die Staatsanwältin in ihrem Schlusswort. Man hätte nun mehrere Monate versucht die Zeugin auszuforschen, das sei aber nicht gelungen.