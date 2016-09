Café Leopold schließt Ende des Jahres

Das Café Leopold im Wiener Museumsquartier wird mit Ende des Jahres seine Pforten schließen.

Man hätte gerne weitergemacht, hieß es auf der Facebook-Seite des "Leopold", jedoch sei der Pachtvertrag nicht verlängert worden. "Und es gibt keine Einigung für eine Verlängerung."

Seit 2001 war das Café Leopold, das direkt an das namensgebende Museum anschließt, auch fixer Bestandteil der Wiener Clubszene.

Dass der Pachtvertrag nicht verlängert wurde, habe jedoch nichts mit den Clubveranstaltungen zu tun, erklärt Klaus Pokorny, der Pressesprecher des Leopold Museums, gegenüber Kurier.at. "Nach 15 Jahren Cafe gibt es einfach Sanierungsbedarf."

Was zukünftig mit den Räumlichkeiten passiert, sei noch nicht entschieden. "Es gibt mehrere interessante Konzepte von anderen Anbietern", sagt Pokorny. Clubabende seien jedoch auch in Zukunft nicht ausgeschlossen. "Das Café Leopold war immer ein Hotspot, und das soll auch so bleiben."