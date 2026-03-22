Wien

55-Jähriger schlägt Verlobte in Café mit Baseballschläger nieder

52-Jährige bei Streit in Wiener Café von Verlobtem mit Baseballschläger verletzt – Tatverdächtiger festgenommen.
22.03.2026, 11:06

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Polizist vor einem Polizeiauto

In einem Wiener Café kam es am Samstagabend zu einem mutmaßlichen Gewaltdelikt. Eine 52-jährige Frau wurde bei einer Auseinandersetzung mit ihrem Verlobten verletzt, nachdem dieser sie mit einem Baseballschläger attackiert haben soll. Der Vorfall ereignete sich gegen 19:30 Uhr in der Griegstraße im 20. Wiener Bezirk.

Streit eskalierte mit Baseballschläger

Nach derzeitigem Ermittlungsstand soll es zwischen dem Paar zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung gekommen sein. Der 55-jährige Tatverdächtige soll daraufhin das Lokal verlassen haben und kurze Zeit später mit einem Aluminium-Baseballschläger zurückgekehrt sein.

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Mit diesem soll er mutmaßlich auf seine Verlobte eingeschlagen haben, wodurch die Frau Verletzungen im Gesicht und am Rücken erlitt. Die alarmierten Polizeibeamten konnten den österreichischen Staatsbürger noch im Café antreffen und nahmen ihn umgehend fest.

Schutzmaßnahmen eingeleitet

Gegen den Verdächtigen wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein Waffenverbot ausgesprochen. Das 52-jährige Opfer wurde von der Berufsrettung Wien notfallmedizinisch erstversorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen zu den genauen Hintergründen der Tat dauern an. 

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