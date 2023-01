Bus und Bim sollen vor Ampel nicht mehr stehen bleiben müssen

Mit dem Programm fordern die Grünen einen Vorrang der Öffis gegenüber dem Autoverkehr bei Ampelsteuerungen. Die Ampeln in Wien sollen so geschalten werden, dass Bims nur noch in Haltestellen zum Halten kommen.

Die Grünen fordern auch den Wegfall von unnötigen Ampeln. Ein Positivbeispiel sei die Ampel an der Zieglergasse/Westbahnstraße, die entfernt worden ist. Hier muss die Bim beim Losfahren nicht mehr auf Grün warten.

Weiters soll Schluss mit Blockaden der Bim durch schlecht parkende Autos sein. Im Jahr 2021 wurde Straßenbahnen 1.808 Mal, das heißt circa fünf Mal pro Tag, von Falschparkern an der Weiterfahrt gehindert.

Parkverbote

Deswegen verlangen die Grünen Parkverbote und höhere Geldstrafen. Was die Bim auch brauche, seien mehr und längere autofreie Gleiskörper. Der Rückstau bei Ampeln, der sich hinter einer Bim bildet, soll auf die Parkspuren verlegt werden.

Dank dieser Maßnahmen könnten die Öffis mit dem gleichen Personal öfter und schneller fahren, sind die Grünen überzeugt.

Als „Geste der Entschuldigung“ an die Fahrgäste der Wiener Linien, fordern sie eine temporäre Gratis-Jahreskarte für drei Monate. Dieser Vorschlag würde ca. 100 Mio Euro kosten und soll die 820.000 Jahreskartenbesitzer entlasten.

Um den Personalmangel zu beheben, verlangen die Grünen schon länger eine 35-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich, ein höheres Einstiegsgehalt sowie bessere Arbeitsbedingungen.