Bursch stach Mädchen in Jugend-WG nieder

Wegen Mordversuchs ist Mittwochabend ein Jugendlicher in einem betreuten Wohnheim in Wien-Alsergrund festgenommen worden. Der Bursche soll ein Mädchen mit einem Fixiermesser attackiert und es durch einen Bruststich schwer verletzt haben.

Laut Polizei wurde die 15-Jährige knapp neben dem Herz getroffen, sie musste noch am Abend notoperiert werden.

Freundinnen des Opfers berichteten, dass der Bursch und das Mädchen zuletzt häufig in Streit geraten seien. Auch Mittwochabend kam es im Stiegenhaus der Mädchen-WG wieder zu einer heftigen Auseinandersetzung. Dabei dürfte der Bursche ein Messer gezogen haben. Ein Betreuer soll laut ersten Informationen der Polizei noch versucht haben, einzuschreiten und wurde ebenfalls bedroht. Als der Mann versuchte, die Hände des Jugendlichen festzuhalten, soll dieser das Messer zwei Meter weit in Richtung der 15-Jährigen geworfen und sie in die Brust getroffen haben.

Der junge Staatenlose, sein Alter wird auf 15 bis 16 Jahre geschätzt, wurde noch am Tatort in Haft genommen. In der Einrichtung sind laut Polizei Burschen und Mädchen untergebracht. Sie wohnen jedoch in unterschiedlichen WGs.