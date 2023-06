Bulldogge tot: Mann warf Hund in Wien vom Balkon

Am Montagabend soll ein 37-jähriger Österreicher eine französische Bulldogge von seinem Balkon in Floridsdorf geworfen haben. Der Hund wurde kurze Zeit später von Passanten leblos am Gehsteig gefunden - sie riefen sofort die Polizei. Die Beamten gingen in die Wohnung des Mannes und konfrontierten ihn mit den Vorwürfen.