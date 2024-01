Bürgerinitiative fordert Westbahnpark mit Pool

Stadt Wien arbeitet an Plänen

Was im Westbahnareal tatsächlich gebaut werden soll, ist noch unklar. "Die Pläne für die Zukunft der ÖBB-Flächen am Westbahnhof werden aktuell gemeinsam mit der Stadt erarbeitet. Sobald alle Details fixiert sind, wird gemeinsam kommuniziert“, heißt es in einem Statement der Stadt Wien. Mehr Informationen werden derzeit noch nicht preisgegeben. Laut „Westbahnpark.Jetzt“ stehe allerdings im Raum, dass 70 Prozent der Fläche bebaut werden könnten.