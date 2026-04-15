Kein Ersatz: Bücherei am Schrödingerplatz ist bald Geschichte

Mit einer Mail verabschiedete sich die Bücherei Donaustadt vor wenigen Tagen von ihren Besucherinnen und Besuchern. Mit 26. Mai wird der Standort am Schrödingerplatz geschlossen.

„Die Vorarbeiten für den Abriss des Amtsgebäudes in der Bernoullistraße in der Donaustadt laufen auf Hochtouren. Davon ist auch die im Gebäude untergebrachte Bücherei Bernoullistraße betroffen“, heißt es vonseiten der Bücherei.

Bis einschließlich Freitag, 22. Mai, wird sie regulär zu ihren gewohnten Öffnungszeiten zur Verfügung stehen, Bücher und Magazine können wie üblich ausgeborgt und zurückgegeben werden. „Danach sind Rückgaben nur mehr in anderen Büchereien in der Stadt möglich“, heißt es weiter in der Mail. Einen Ersatzstandort für die Bücherei werde es nicht geben, sagte ein Mitarbeiter gegenüber dem KURIER.

Politische Reaktionen

Die bevorstehende Schließung sorgt auch für politische Reaktionen. „Wenn ein bestehender Standort geschlossen wird, ohne dass gleichzeitig ein Ersatzstandort zur Verfügung steht, bedeutet das für die Bevölkerung einen konkreten Verlust an öffentlicher Infrastruktur und kulturellem Angebot“, heißt es von der ÖVP Donaustadt. Die Bücherei sei an einem gut erreichbaren Standort und umgeben von Kindergärten, Schulen und Gemeindebauten. „Diesen Standort zu schließen, grenzt an bildungspolitischen Wahnsinn“, sagte dazu Gemeinderätin Caroline Hungerländer.