Bub in Wien 4 Meter von Klettergerüst gestürzt: Schwer verletzt

Ein Elfjähriger ist am Dienstagabend in Wien-Donaustadt rund vier Meter von einem Klettergerüst mit Rutsche gestürzt und schwer verletzt worden. Der Unfall ereignete sich gegen 18 Uhr bei der Ilse-Buck-Straße in der Seestadt, berichtete Andreas Huber, Sprecher der Wiener Berufsrettung.