Wien

Bub in Wien 4 Meter von Klettergerüst gestürzt: Schwer verletzt

Der Elfjährige wurde mit dem Hubschrauber ins Spital gebracht, es besteht der Verdacht auf innere Verletzungen.
08.04.2026, 10:10

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Ein gelber Rettungshubschrauber fliegt knapp über einer hügeligen Landschaft bei klarem Himmel.

Ein Elfjähriger ist am Dienstagabend in Wien-Donaustadt rund vier Meter von einem Klettergerüst mit Rutsche gestürzt und schwer verletzt worden. Der Unfall ereignete sich gegen 18 Uhr bei der Ilse-Buck-Straße in der Seestadt, berichtete Andreas Huber, Sprecher der Wiener Berufsrettung.

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Das Kind wurde notfallmedizinisch versorgt und mit Verdacht auf Verletzung der Wirbelsäule und auf weitere innere Verletzungen mit dem Wiener Rettungshubschrauber in ein Spital geflogen.

Donaustadt Wien
Agenturen  | 

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