Niederösterreich

1 Kilo Kokain geschluckt: Bodypacker am Flughafen Wien festgenommen

Polizei wurde bei einer Kontrolle auf den Spanier aufmerksam; er hatte 85 Behältnisse mit Drogen im Körper.
08.04.2026, 09:22

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Viele gelbe, längliche Kapseln liegen auf einer hellen Oberfläche.

Bedienstete des Stadtpolizeikommandos Schwechat führten bereits im Jänner am Flughafen Wien-Schwechat Grenzkontrollen durch und wurden dabei auf einen 49-jährigen spanischen Staatsbürger aufmerksam, der von Sevilla nach Wien flog.

Der Mann verwickelte sich bei der Kontrolle in Widersprüche. Er stimmte einem freiwilligen Drogenvortest zu, der positiv verlief.

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Bei einer anschließend durchgeführten Untersuchung in der Klinik Donaustadt in Wien wurden bei ihm unzählige Bodypacks vorgefunden. Der 49-Jährige hatte 85 Behältnisse mit Kokain mit mehr als einem Kilogramm Gesamtmenge geschluckt.

Die Polizisten nahmen den mutmaßlichen Suchtmittelschmuggler vorläufig fest. Er wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft Korneuburg in die Justizanstalt Wien-Josefstadt eingeliefert.

Wien
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