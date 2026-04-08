1 Kilo Kokain geschluckt: Bodypacker am Flughafen Wien festgenommen

Bedienstete des Stadtpolizeikommandos Schwechat führten bereits im Jänner am Flughafen Wien-Schwechat Grenzkontrollen durch und wurden dabei auf einen 49-jährigen spanischen Staatsbürger aufmerksam, der von Sevilla nach Wien flog.

Der Mann verwickelte sich bei der Kontrolle in Widersprüche. Er stimmte einem freiwilligen Drogenvortest zu, der positiv verlief.