Brutaler Raub: Polizei sucht nach vier Verdächtigen

Nach einer erfolgreichen Lichtbildfahndung konnte bereits ein 19-jähriger österreichischer Staatsbürger ausgeforscht und festgenommen werden. Nun veröffentlichte die Polizei Fotos seiner mutmaßlichen Komplizen. Die Bande wird verdächtigt am 27.09.2019 um 21.50 Uhr einen Mann ausgeraubt zu haben.

Sie dürften ihr Opfer in Wien-Liesing durch eine Wohnhausanlage in Richtung einer U-Bahnstation verfolgt haben. In der Anton-Baumgartner-Straße sollen sie den Mann von hinten zu Boden geschlagen und auf ihn eingetreten haben. Anschließend sollen sie ihm seinen Rucksack geraubt haben, in dem sich die Geldbörse des Mannes befand, und damit geflüchtet sein.

Fotos der Verdächtigen gesichert

Das Opfer erlitt bei der Attacke zahlreiche Prellungen und Abschürfungen. Der geschätzte Sachschaden beträgt einige Hundert Euro. Durch Überwachungskameras in der Wohnhausanlage konnten Fotos der fünf Tatverdächtigen gesichert werden.