Brunnen am Wiener Schwarzenbergplatz grün eingefärbt

Mittwochfrüh haben Mitglieder der "Extinction Rebellion" nach eigenen Angaben sechs Brunnen in Wien, darunter der Hochstrahlbrunnen am Schwarzenbergplatz und der Brunnen am Hohen Markt, grün eingefärbt. Dabei handelt es sich um eine weitere Protestaktion gegen die Gaskonferenz in Wien, die heute zu Ende geht. Bereits am Montag und Dienstag hatte es Protestaktionen in der Bundeshauptstadt gegeben.