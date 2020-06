Brandstifter am Leberberg aktiv

Vier Mal innerhalb weniger Wochen musste die Feuerwehr nach Brandstiftungen am Leberberg in Wien-Simmering ausrücken. In den vergangenen Jahren kam es zu mindestens drei weiteren Brandstiftungen in diesem Bereich. „Natürlich haben wir jetzt Angst. Wir leben hier mit unseren Kindern“, sagt Semi Yanar.

„Wir haben uns schon mehrfach bei Wiener Wohnen beschwert. Unsere Haustüre ist immer offen, vermutlich ist sie kaputt“, berichteten mehrere Hausbewohner dem KURIER. Deshalb waren am Freitagabend fünf Jugendliche in dem Wohnhaus. Laut einer Zeugin saßen sie kurz vor dem Feuer in den Sesseln, die unter den Stiegen im Kellergeschoß standen. „Um 23.47 Uhr – ich weiß das nach einem Blick in das Handyprotokoll so genau – habe ich die Feuerwehr gerufen“, berichtet sie.

„Erst hat es überall gerochen und ich dachte, das ist ein Kabel oder der Fernseher. Dann habe ich die Tür aufgemacht und da war eine riesige schwarze Wand. Ich habe die Hand ausgestreckt und konnte sie nicht mehr sehen, so dicht war der Qualm.“